OL - Laval : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France 2025/2026 avec un duel assez déséquilibré entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Lavallois. À domicile, les Gones s’organisent dans un 4-3-3 avec Rémy Descamps qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Hans Hateboer, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Noah Nartey et Tyler Morton composent l’entrejeu avec Khalis Merah. En pointe, Pavel Sulc est épaulé par Adam Karabec et Endrick.

De leur côté, les Mayennais s’articulent dans un 5-3-2 avec Maxime Hautbois dans les cages derrière Chris-Owen Kouassi, Mattéo Commaret, Peter Ouaneh, William Bianda et Layousse Samb. Le milieu de terrain est assuré par Sam Sanna et Titouan Thomas avec Cyril Mandouki comme sentinelle. Devant, Mamadou Camara est soutenu par Dylan Mbayo.

Les compositions

Olympique Lyonnais : : Descamps - Hateboer, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Morton, Nartey - Karabec, Sulc, Endrick

Stade Lavallois : Hautbois - Kouassi, Commaret, Ouaneh, Bianda, Samb - Sanna, Mandouki, Thomas - Mbayo, Camara