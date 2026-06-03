OM : un nouveau club veut faire le gros coup Mason Greenwood

L’OM est en salle d’attente. Le club phocéen attend de savoir à quelle sauce il va être mangé par la DNCG. L’audition des Olympiens face au gendarme financier du football tricolore a d’ailleurs été reportée un peu plus tard durant le mois de juin. Ce qui laissera le temps aux pensionnaires de l’Orange Vélodrome d’assainir leurs comptes et surtout de réaliser une ou plusieurs ventes avant le 30 juin. Mason Greenwood (24 ans) a de fortes chances d’être l’un des joueurs sacrifiés par les Marseillais. Pourtant, lors des Trophées UNFP, l’ancien joueur de Manchester United avait lié son avenir au club français, où son contrat court jusqu’en juin 2029.

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«J’espère pouvoir rester», avait avoué le joueur auteur de 26 buts et 11 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Sauf retournement de situation, il devrait quitter les Olympiens durant le marché des transferts estival. Il reste maintenant à connaître sa prochaine destination. Depuis quelques jours, tout laisse à penser que ce sera Rome. La presse italienne annonce que l’AS Roma est très intéressée par son profil. Gian Piero Gasperini aimerait compter sur lui pour renforcer son secteur offensif. Les Giallorossi s’emploient donc pour lui donner satisfaction. Récemment, La Gazzetta dello Sport a indiqué que Greenwood est très intéressé par le projet et que son père a même échangé avec la Louve.

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Ça bouge en coulisses pour Greenwood

Le natif de Bradford et son entourage attendaient simplement la qualification des Romains pour la prochaine édition de la Ligue des Champions pour avancer un peu plus concrètement et sérieusement. Mais Greenwood, qui a une grosse préférence pour l’AS Roma, n’est pas encore là-bas. Il reste encore plusieurs obstacles à franchir pour le joueur comme pour les Italiens. Tout d’abord, il faudra répondre aux exigences financières de l’OM. La GdS parlait récemment de 50 M€. D’autres médias transalpins avançaient la somme de 55 M€. Ce mercredi, Sky Italia assure que Marseille, qui doit vendre avant le 30 juin, veut plus de 50 M€ pour Greenwood. Il faut rappeler que Manchester United récupèrera une bonne partie de l’argent récolté en cas de transfert.

Tout cela donne confiance à l’AS Roma selon le Corriere dello Sport. Mais l’affaire n’est pas encore dans le sac. FotoMaç et la BBC Sport révèlent que Fenerbahçe est aussi sur le coup pour enrôler le joueur de 24 ans. Un élément qui a été promis aux supporters par les deux candidats à la présidence du club turc. FotoMaç ajoute que le footballeur se serait même entretenu avec chacun d’entre eux. Il est d’ailleurs précisé que trouver un accord avec le joueur ne sera pas le plus compliqué. Tout cela fait les affaires de l’Olympique de Marseille et de Manchester United, qui vont pouvoir profiter de la concurrence entre les clubs étrangers pour faire monter les enchères pour l’Anglais et encaisser un maximum d’argent.