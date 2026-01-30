LOSC : Olivier Giroud a enfin sorti la tête de l’eau

Les débats d’octobre sur un éventuel retour de Giroud en Bleus pour le Mondial appartiennent déjà à une autre époque. Après des débuts réussis avec le LOSC, marqués par 2 buts sur ses 2 premiers matchs de Ligue 1 face à Brest (3-3) et Monaco (1-0), le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a traversé plusieurs passages à vide. Il avait alors dû attendre fin novembre pour retrouver le chemin des filets en Ligue 1 face au Paris FC (4-2), et deux mois supplémentaires pour remarquer tout court, face au Celta Vigo la semaine dernière (défaite 2-1).

Mais face au club galicien, son but avait été relégué au second plan, la défaite et la sortie explosive de Bruno Genesio ayant écrasé tout le reste. Trois jours plus tard, le LOSC enchaînait un cinquième revers consécutif face à Strasbourg (1-4), et Giroud sortait, amer, sous les sifflets de Pierre Mauroy. «J’espère que le public est derrière nous. J’ai eu un sentiment mitigé sur ce que j’ai entendu. Tout le monde au club doit se serrer les coudes», déplorait l’attaquant de 39 ans, visiblement très affecté par la situation.

Il a offert la première victoire de l’année à Lille

Mais hier soir, Giroud a enfin retrouvé des raisons de sourire. Ménagé au coup d’envoi après avoir enchaîné 8 titularisations, l’ancien international tricolore a fait le job en assurant la qualification du LOSC pour les barrages de Ligue Europa dans les derniers instants de la partie. Entré à la 82e minute de jeu, il s’est responsabilisé en transformant le penalty de la victoire face à Fribourg, meilleure défense de cette phase de ligue de C3 (4 buts encaissés).

«Il fallait retrouver cette solidité, faire un clean-sheet. Tout n’a pas été parfait devant mais on s’est efforcés d’être appliqués, concentrés et c’est comme ça qu’il faut rebondir, avec les bases. Et je suis fier des mecs ce soir. Ce n’était pas évident et on a fait le boulot jusqu’au bout même si on aurait pu marquer avant. On y a cru jusqu’au bout et on est là. J’étais confiant sur le penalty mais c’est toujours délicat quand on vient d’entrer. Je suis le tireur de penalty désigné donc il faut prendre ses responsabilités», souriait le héros du soir après le match. Une victoire peut-être fondatrice pour Lille en ce début d’année 2026. Le match face à Lyon, dimanche, devrait nous apporter plus d’éléments.