CAN 2025 : le Sénégal déroule tranquillement face au Bostwana

Autre grand favori au sacre final dans cette CAN 2025, le Sénégal faisait officiellement son entrée dans la compétition ce mardi après-midi à Tanger face au Botswana. Sous une forte pluie, les coéquipiers de Sadio Mané voulaient parfaitement démarrer leur tournoi alors que, dans le même groupe, un peu plus tôt dans la journée, la RDC avait pris le meilleur, non sans mal, sur le Bénin. Il fallait donc faire le job ce mardi face à une équipe largement plus faible sur le papier.

Et dans cette rencontre, l’écart de niveau s’est très vite ressenti entre les deux équipes. Avec son attaque de feu composée de Jackson, Ndiaye, Mané et Ismaïla Sarr, le Sénégal a très vite roulé sur son adversaire, ne lui laissant presque aucune chance de ressortir le ballon. Le portier botswanais Goitseone Phoko multipliait les arrêts pour tenter de garder les siens en vie. Mais il était difficile de se dire que cette modeste équipe du Botswana allait réussir à tenir tout le match tant les individualités sénégalaises faisaient la différence. Et c’est logiquement qu’après une dizaine d’occasions, Nicolas Jackson ouvrait le score.

Le Sénégal ne tremble pas

L’attaquant du Bayern Munich était à la réception d’un bon centre en retrait de Jakobs et il n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (1-0, 40e). Un but qui forçait donc cette équipe du Botswana à montrer plus et, étonnamment, les coéquipiers d’Omaatla Kebatho arrivaient par moments à faire mal au Sénégal sur quelques situations. Mais l’écart était trop grand et, à chaque fois que le Botswana attaquait, il s’exposait à des contres et laissait des espaces monstrueux dans sa défense. Le gardien Goitseone Phoko continuait de garder les siens en vie et repoussait les nombreux tirs des Sénégalais, qui abusaient parfois un peu de la maladresse.

Finalement, sans vraiment douter, le Sénégal doublait la mise grâce à Jackson, encore une fois. Il profitait d’un bon service d’Ismaïla Sarr après une perte de balle de la défense botswanaise pour faire le break et mettre les siens à l’abri (58e) avant que le nouvel entrant Cherif Ndiaye n’inscrive le troisième but des siens. 3-0 score final. Mais le Sénégal aurait pu terminer la rencontre avec au moins cinq ou six buts de plus tant les attaquants ont vendangé. Preuve en est avec les statistiques offensives du match (29 tirs, 17 cadrés dont 15 dans la surface adverse). Le Sénégal débute donc sans trembler, mais avec quelques légers soucis à corriger. Mais le favori est bien au rendez-vous et le choc face à la RDC lors de la deuxième journée s’annonce passionnant.