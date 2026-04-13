Lamine Yamal a promis de ramener la Ligue des Champions à Barcelone

À seulement 18 ans, Lamine Yamal s’impose déjà comme l’atout numéro un du FC Barcelone avant le quart de finale retour de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid. Brillant lors du derby contre l’Espanyol, où il a livré une performance XXL avec un but et deux passes décisives, le numéro 10 catalan arrive lancé au meilleur moment. Au-delà de ses statistiques, c’est surtout son influence grandissante qui impressionne : capable de dynamiter une défense à lui seul, il incarne désormais l’espoir d’un Barça condamné à renverser un déficit de 0-2.

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Mais son rôle ne se limite plus au terrain. Lui qui a tenu à envoyer un message fort après le match aller : « ce n’est pas encore fini ». Une déclaration qui résume parfaitement l’état d’esprit barcelonais avant ce déplacement au Metropolitano. Marqué par l’élimination cruelle face à l’Inter Milan la saison passée, il avait promis : « je ramènerai la Ligue des Champions à Barcelone ». Il devra assumer cette ambition et prouver que, malgré son jeune âge, il peut être le visage d’une remontée qui semble aujourd’hui très compliquée.