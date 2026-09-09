Liverpool : la soirée délicate de Bradley Barcola !

C’est ce qu’on appelle une première ratée. Bradley Barcola n’a pas fait de sa première titularisation avec Liverpool une promesse pour l’avenir. Aligné dans le couloir droit par son entraîneur Andoni Iraola, l’ancien Parisien avait fort à faire face à l’Atlético de Madrid. Il s’est surtout distingué par des retours défensifs appréciés par Anfield.

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Car offensivement, il a affiché son défaut principal, le manque d’efficacité. Il s’est créé trois occasions. Un tir trop mou en angle fermé sur la première, une frappe détournée sur la deuxième et surtout un face-à-face raté sur la dernière. C’est celle là que retiendront les supporters de Liverpool, et probablement les consultants anglais, impatients de découvrir la recrue qui vaut 145 M€. Parfaitement lancé dans la profondeur par Wirtz, le Français a trop croisé sa frappe, qui n’a pas attrapé le cadre.

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Plus de peur que de mal pour Barcol

Heureusement pour lui, les Reds ont vite marqué derrière pour renverser l’Atlético et s’imposer 2-1. Mais Barcola n’a pas vu la fin de la rencontre. Suite à une accélération, il s’est mis au sol, se tenant l’arrière de le mollet gauche, laissant redouter un claquage. Il a ainsi été remplacé dès la 60e minute par Frimpong. De quoi forcément inquiéter les supporters et le coach Iraola. Mais le technicien espagnol, interrogé à ce sujet en conférence de presse, a rassuré sur l’état de santé du Français.

« Non, juste des crampes, surtout pour Bradley. On le pousse un peu trop rapidement. On voulait qu’il soit là, mais à la fin, on a décidé de lui dire de nous donner tout ce qu’il pouvait. C’est donc le maximum qu’il avait. On va voir comment ils récupèrent pour le prochain match», a-t-il lancé. Des nouvelles rassurantes aussi bien pour le joueur qui vient de débarquer en Angleterre. Reste à savoir comment il récupérera de ce contre-coup physique alors que Liverpool affrontera Fulham ce samedi après-midi. Avec ou sans Barcola ? Suspense…