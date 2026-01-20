Le Paris FC fonce sur Neal Maupay

Marseille-Paris. Voici le voyage que pourrait faire Neal Maupay très prochainement. Que les supporters de l’Olympique de Marseille se rassurent, l’attaquant ne va pas rejoindre l’ennemi juré, le Paris Saint-Germain. Selon nos informations, l’ancien joueur de l’OGC Nice et d’Everton est dans le viseur de l’autre club de la capitale : le Paris FC.

Promu en élite en 2025, l’écurie francilienne a déjà pas mal investi l’été dernier. Mais elle souhaite encore apporter des retouches durant ce mois de janvier 2026 afin d’avoir une équipe pour assurer son maintien dans l’élite française. En 13e position au classement, le Paris FC a déjà frappé fort avec l’arrivée de Marshall Munesti (Wolverhampton) sous la forme d’un prêt. Luca Koleosho (Burnley) est aussi arrivé sous la forme d’un prêt, avec une option d’achat cette fois-ci.

Maupay vers Paris

Mais ce n’est pas terminé. En effet, les Parisiens avancent en coulisses afin de recruter un attaquant. Ces derniers jours, le nom de Mathys Tel, en difficulté à Tottenham, a été cité. Celui d’Edin Dzeko également. Mais ce dernier va signer à Schalke 04. C’est en tout cas sa préférence. De son côté, le Paris FC a avancé ses pions pour recruter Neal Maupay. Récemment, le Français a notamment marqué un but face à Bayeux en Coupe de France. Il a aussi fait le banc, sans forcément entrer en jeu.

En parallèle, sa situation a interpellé quelques écuries, dont le Séville FC comme expliqué par nos soins. Certains club en Ligue 1 ont refusé le joueur pour des raisons salariales (2,2M€) et son caractère conflictuel dans un vestiaire. Mais c’est surtout le Paris FC qui est le plus intéressé et qui a, sauf retournement de situation, enfin trouvé son attaquant avec Maupay. Un élément expérimenté et rompu aux joutes de la Ligue 1. De son côté, le joueur sous contrat jusqu’en 2028 à Marseille est séduit par l’ambitieux projet porté par la famille Arnault. Un dossier en bonne voie. Il ne reste plus qu’à conclure.