LdC, PSG : Luis Enrique lance le choc contre le Barça

Ce mercredi, Luis Enrique retrouvera son ancienne équipe du FC Barcelone pour qualifier le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. Deux jours avant ce choc, le coach parisien s’est confié et a d’abord assuré que son équipe n’était pas favorite : «Barcelone a gagné cinq Ligues des champions, nous n’en avons gagné aucune. Il est impossible qu’ils soient plus excités que nous. C’est impossible. Et pour nous, la pression n’est certainement pas là». Cependant, le manager espagnol avoue qu’il sera plus compliqué de jouer face à son ancienne équipe, avec laquelle il avait réalisé la célèbre remontada, en 2016 (6-1).

«Jouer Barcelone est difficile pour moi d’un point de vue émotionnel, mais en même temps, c’est stimulant. Je veux faire du bon travail. Je veux que mon équipe gagne le match. Je veux leur prouver et me prouver à moi-même qu’en tant que professionnel, je suis au plus haut niveau. Et cela signifie de battre le Barça. Pour leur faire mal, nous allons devoir donner la meilleure version de nous-même. Barcelone est un club de très haut niveau. C’est une bonne équipe. Ce sera très difficile, mais je pense que nous sommes à un très haut niveau aussi. Nous sommes dans une bonne période et je suis convaincu que nous pouvons les éliminer», a-t-il expliqué sur le site officiel du PSG.

