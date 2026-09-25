La presse s’impatiente avant le début de l’ère Zidane, le choix fort de Mourinho avec Vinicius Jr

Baptême du feu pour Zidane

L’Équipe ouvre son édition du jour sur les grands débuts de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France. Le quotidien titre « Autrement Bleu », puisque l’ère Zidane commence ce soir en Turquie, en Ligue des nations. Un premier rendez-vous forcément très attendu après quatorze années avec Didier Deschamps. Zidane va pouvoir commencer à montrer ses premières intentions, même si le nouveau sélectionneur n’a évidemment eu que quelques jours pour travailler avec son groupe. Et visiblement, l’effet Zizou se fait déjà ressentir. Zidane impressionne par son calme, sa proximité avec les joueurs et son implication dans les séances. Et son aura ne touche pas seulement les cadres qui l’ont vu jouer. Le journal parle même de « l’idole des jeunes ». Et la folie dépasse même les frontières françaises. Pour son premier match en Turquie, Zidane concentre une énorme partie de l’attention malgré la présence de Mbappé, Dembélé ou encore Olise. Un supporter turc résume même : « Zidane est sûrement plus populaire ici que tous les joueurs de chez nous ! »

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José Mourinho ne lâche pas le Brésilien

En difficulté depuis le début de saison, Vinicius Jr a même vécu une situation assez inhabituelle lors du derby contre l’Atlético en sortant dès la 54e minute. Mais malgré tout ça, José Mourinho refuse de lâcher Vinicius. AS, assure que la confiance du Portugais reste totale. Pour lui, il n’existe aucun « cas Vini ». Mourinho considère toujours le Brésilien comme l’un des joueurs capables de définir la saison du Real et travaille pour lui permettre de retrouver son meilleur niveau. Et leur relation serait excellente en interne. Certaines sources interrogées par AS vont même jusqu’à dire que Mourinho « l’adore. »

Première convaincante pour Jürgen Klopp avec l’Allemagne

Cap maintenant sur l’Allemagne avec la grande première de Jürgen Klopp à la tête de la Mannschaft. L’Abendzeitung placarde « Klopp démarre plutôt bien ». L’Allemagne a fait 1-1 aux Pays-Bas après avoir longtemps cru à la victoire. Felix Nmecha avait ouvert le score, mais Cody Gakpo a égalisé dans le temps additionnel. Klopp voulait voir une équipe intense, agressive, capable de presser très haut, et estime qu’il y a déjà énormément de choses positives. Ses joueurs semblent, eux aussi, apprécier cette nouvelle énergie. Mais tout le monde n’est pas aussi enthousiaste. En effet AS, titre de son côté" « Xavi sauve les meubles »et estime que l’Allemagne a encore montré un visage inquiétant.