FC Nantes : une offre est arrivée pour Yassine Benhattab

Prêté l’hiver dernier au Stade de Reims par le FC Nantes (avec une option d’achat de 5 M€), Yassine Benhattab (23 ans) a su profiter de son passage en Champagne pour montrer de belles fulgurances. Après une première partie de saison compliquée chez des Canaris moribonds, le milieu offensif a retrouvé du temps de jeu au SDR (13 apparitions), marquant notamment les esprits avec un but exceptionnel face au Mans en Coupe de France, consécutif à une roulette majestueuse. S’il a prouvé posséder un bagage technique taillé pour le haut niveau, son avenir à court terme semble toutefois s’écrire loin de l’Hexagone.

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Si quelques clubs français sont venus aux renseignements ces dernières semaines sans donner suite, et que le FC Utrecht (Pays-Bas) s’est montré très chaud sans pour autant dégainer, c’est finalement en Russie que son dossier s’accélère. Selon nos informations, le FK Krasnodar est passé concrètement à l’action. L’une des meilleures formations du championnat russe a d’ores et déjà formulé une offre supérieure à 3 millions d’euros pour s’attacher ses services. La direction de Krasnodar se montre d’ailleurs très confiante quant à la conclusion imminente de cette opération.