Coupe du Monde 2026 : Lionel Messi a fondu en larmes lors de la remise des récompenses

La remise des médailles a donné lieu à une séquence touchante après la finale perdue par l’Argentine contre l’Espagne. En effet, fantomatique sur cette finale, Lionel Messi a fondu en larmes après avoir reçu sa médaille de finaliste. Capitaine d’une Albiceleste impuissante face à la maîtrise espagnole, le numéro 10 argentin n’a pas pu contenir sa déception au moment de passer devant le trophée qu’il avait remporté il y a moins de quatre ans.

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دموع الوداع من الأفضل في التاريخ 🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/yJaL1GQHoP — Messi World (@M10GOAT) July 19, 2026

Ces larmes, captées par les caméras du monde entier, symbolisent la fin douloureuse du parcours des tenants du titre dans cette Coupe du Monde et sûrement les adieux de Lionel Messi avec l’Albiceleste. Malgré le protocole officiel, la détresse de la légende argentine est restée l’image marquante de ce podium, contrastant avec les célébrations de la Roja sur la pelouse du MetLife Stadium.