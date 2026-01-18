Menu Rechercher
Le directeur sportif de l’AC Milan évoque sérieusement le cas Maignan

Par Tom Courel
1 min.
Milan 1-0 Lecce

Pour le compte de la 21e journée de Serie A, l’AC Milan (43 points) reçoit Lecce (17 points) dans son entre. Igli Tare, le directeur sportif du club lombard, a d’ailleurs pris la parole au micro de DAZN depuis les abords de la pelouse de San Siro, avant la rencontre. Le Milanais a notamment été interrogé sur la situation de Mike Maignan, dont l’avenir continue d’alimenter les discussions en Italie, et reste incertain. Le portier de 30 ans, international français, est lié aux Rossoneri jusqu’en 2026. Cependant, il fait l’objet de nombreuses spéculations, Igli Tare a ainsi tenu à rassurer les supporters en affichant un certain optimisme.

« Il nous manque de nous mettre autour d’une table pour trouver une solution. Mike est très proche, il y a aussi une bonne volonté de la part de la société d’aller de l’avant. Je pense que nous aurons bientôt, dans les prochaines semaines, une réponse plus précise. Mais je suis toujours optimiste », a-t-il prononcé. Très apprécié en Europe, spécifiquement en Premier League, le rempart tricolore pourrait quitter sa formation. Celui-ci n’a toujours pas signifié cette éventuelle prolongation qui semble toujours autant inquiéter. Du temps et de la réflexion restent les causes principales. L’affaire n’est pas encore bouclée et reste à suivre de près.

Pub. le - MAJ le
