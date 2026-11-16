Et si le PSG s’activait en janvier ? Ces derniers jours, la possibilité de recruter un gardien de but a été évoquée dans plusieurs médias, avec le nom de Gregor Kobel (Borussia Dortmund) qui a notamment été évoqué. Et voilà qu’en Italie, le média Tuttomercatoweb fait une petite révélation.

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Le club de la capitale serait ainsi intéressé par Alejandro Baldé, le latéral gauche, aussi annoncé du côté de l’AS Monaco. Indésirable du côté de Barcelone, Hansi Flick ne comptant pas sur lui, l’Espagnol de 23 ans va quitter le Camp Nou et est donc dans les petits papiers du PSG, de Monaco, mais aussi de plusieurs clubs anglais et italiens.