Bundesliga : Leverkusen retrouve la victoire, M'Gladbach sauve les meubles, l'Union Berlin réalise la bonne opération

Ce samedi 26 février était l'occasion de la 24e journée de Bundesliga. Dans un championnat dominé par le Bayern Munich, de nombreuses équipes tentent de sortir leurs épingles du jeu, ce qui offre un championnat très serré puisque au coup d'envoi il y avait autant de points d'écart entre le 10e et le 16e qu'entre le 4e et le 10e (9pts). Une situation unique dans les cinq grands championnats, qui démontre donc le niveau de compétition en Bundesliga. Ce samedi après midi offrait cinq rencontres pour les adeptes de football germanique. Ainsi, dans un duel d'anciens grands d'Allemagne en perdition, le Borussia Mönchengladbach (13e) accueillait Wolfsbourg (14e). Les Loups ont démarré très fort en assommant par deux fois leurs adversaires en première période, avec des buts de Wind (6e) et Bornauw (33e). Les Borussen n'ont pas abandonné puisqu'ils ont réduit l'écart avant la pause grâce au but de Marcus Thuram (43e) qui a retrouvé le 11 de départ pour la première fois depuis le 18 décembre. Après l'expulsion du Français Maxence Lacroix (70e), le Suisse, Breel Embolo égalisait pour offrir le point du nul à son équipe, mais Gladbach peut s'en vouloir puisqu'ils ont vu le but de la victoire de Ginter leur être refusé par la VAR (92e).

De son côté, le Bayer Leverkusen (3e) accueillait Arminia Bielefeld (14e) à la BayArena. Machine à but (60 en championnat), l'équipe de Gerardo Seoane avait à cœur de se rattraper après la défaite face à Mayence la semaine dernière. Bien que privé de leur buteur providentiel, le Tchèque Patrick Schick (20 buts en championnat), les partenaires de Moussa Diaby ont réussi à trouver la faille en première mi-temps grâce au buteur argentin Lucas Alario (30e) avant que l'ex-attaquant du PSG ne fasse le break à l'heure de jeu avant de s'offrir un doublé en fin de match pour parachever la victoire des siens. Le joueur formé au PSG est désormais impliqué sur 24 buts de son équipe cette saison (15 buts - 9 passes décisives). Dans les autres rencontres de cette après-midi, Fribourg (6e)s'est facilement défait du Hertha Berlin à domicile, tandis que Greuther Fürth, bon dernier du championnat est parvenu à arracher le point du nul face à Cologne. La bonne opération de ce samedi est en tout cas pour l'Union Berlin, 9e au début du match, qui a facilement trouvé le chemin de la victoire face à Mayence (8e). Les joueurs du club de la capitale passent 7e au classement et peuvent encore croire à l'Europe.

