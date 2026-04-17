Ligue 2 : Le Mans bat Clermont et reste 3e, Rodez poursuit sa série dingue

Les destins se dessinent à trois journées de la fin de cette saison de Ligue 2. En ouverture de la 31e journée, Le Mans a assumé son statut en s’imposant à domicile face à Clermont (1-0). Les Sarthois ont trouvé leur salut en la personne de Dame Gueye, trouvé après un travail exceptionnel d’Adil Bourabaa (57e, 1-0). Grâce à ce succès, le promu sécurise sa troisième place et vient mettre la pression sur l’ASSE, même nombre de points, et qui se déplacera à Bastia ce samedi.

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Dans les autres rencontres, Nancy a été giflé à domicile par Annecy (1-5) et reste 15e. L’ex-Strasbourgeois Moise Sahi s’est offert un doublé (21e, 53e), tout comme Clément Billemaz (27e, 59e). Rodez a, de son côté, étiré son impressionnante série de 17 matchs sans défaite en L2. Les Ruthéneois se sont imposés 3-2 face à Amiens et comme lors de ses 5 derniers matchs, Arconte a été décisif. L’attaquant de 22 ans s’est offert un but et une passe décisive. Grâce à ce succès, Rodez passe provisoirement 5e de L2. Pau s’est offert Guingamp dans les arrêts de jeu grâce à un doublé de Dong (54, 90+5e). En face, Louis Mafouta s’est offert son 13e but en L2. Enfin, Montpellier a pris le meilleur sur Grenoble (2-1) grâce, notamment, à un but du joueur prêté par l’OL, Enzo Molebe.