Toulouse : Yann Gboho exclu contre Lens et suspendu en Coupe de France

Ce vendredi, le RC Lens a coulé en 15 minutes face à Toulouse en encaissant deux buts coup sur coup. Même s’il reste une seconde période à disputer pour les Sang et Or qui peuvent encore renverser la vapeur pour aller chercher un point au minimum. Pour ce faire, les hommes de Pierre Sage devront s’appuyer sur leur supériorité numérique.

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En effet, après avoir marqué deux buts, le TéFéCé a été réduit à dix à la 17e minute pour une grosse semelle de Gboho sur Thomasson. Un rouge qui pourrait jouer des tours aux Violets ce soir, mais également mardi en demi-finale de Coupe de France (21h10). Pour ce choc, l’ailier toulousain sera en effet suspendu.