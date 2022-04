Arsenal : Mikel Arteta évoque le prochain mercato

La suite après cette publicité

Interviewé par Sky Sports, l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta a évoqué le prochain mercato estival et notamment ses plans pour améliorer son équipe, même s’il est conscient qu’une qualification en Ligue des Champions changerait beaucoup de chose pour les Gunners, qui sont actuellement quatrièmes de Premier League. « Nous voulons rendre l’équipe plus forte, nous voulons rendre le onze de départ plus fort, nous voulons rendre la spécificité et la personnalité de nos joueurs plus fortes, et c’est ce que nous allons chercher à faire. Mais cela dépendra de nombreux facteurs... Combien de joueurs sont de retour de leurs prêts, avec les engagements que nous avons encore avec eux, notre situation financière par rapport à l’endroit où nous terminerons, les demandes des clubs quand on veut acheter des joueurs ou vendre des joueurs », a déclaré Arrêta.

Le technicien espagnol a déjà des idées, mais il a expliqué que rien n’était figé et qu’il était prêt à changer ses plans en matière de transferts si cela pouvait lui permettre d’atteindre ses objectifs. « Il y a beaucoup de points d’interrogation à ce niveau-là, mais c’est le football. Nous avons traversé beaucoup de choses au cours des deux dernières saisons et nous allons essayer de le gérer de la meilleure façon possible. Ce qui est bien, c’est que les choses sont claires, mais le plan c'est un concept abstrait jusqu’au moment où vous commencez à travailler dessus. Ensuite, chaque décision et chaque situation vous permettront - ou ne vous permettront pas - d’être aussi proche que possible de ce plan, ce qui est notre objectif », a lancé Arteta qui se placera avec ses hommes sur la pelouse de West Ham dimanche après-midi (17h30).