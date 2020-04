PSG : Neymar plus performant que Messi et CR7 cette saison selon Nenê

Aujourd'hui joueur de Fluminense, Nenê a pendant plusieurs années fait le bonheur du Paris Saint-Germain (2010-2013). Le milieu de terrain brésilien a d'ailleurs longtemps été l'un des chouchous des supporters parisiens. Du coup, le joueur aujourd'hui âgé de 38 ans garde toujours un œil sur l'actualité du club de la capitale française, et encore plus sur ses compatriotes brésiliens comme Neymar. Interrogé par L'Équipe sur la saison du PSG et donc de l'ancien joueur du Barça, le natif de Jundiai est donc revenu sur la saison du numéro 10 et pour lui, il a fait mieux que les deux stars mondiales.

«C'est dommage qu'elle soit interrompue (la saison, ndlr). Pour moi, il est le meilleur joueur du monde cette saison. Objectivement, il a été plus performant que Messi ou Cristiano Ronaldo. J'espère qu'il va revenir en étant au même niveau. Il semble plus concentré. Il s'est mis un truc en tête : gagner la Ligue des champions. Il est concentré à fond sur cet objectif. Ça se voit sur le terrain, il veut aider l'équipe, l'emmener en finale. C'est son rêve mais aussi celui des Qatariens. J'espère qu'il va se réaliser», a lâché Nenê au quotidien sportif. Pour rappel, Neymar en est à 18 buts et 10 passes décisives en 22 apparitions cette saison (31 réalisations et 15 passes décisives en 31 rencontres pour Léo Messi, 25 buts et 4 caviars en 32 matches pour CR7).