FC Barcelone : les 8 joueurs que Xavi veut mettre dehors

Tout est bloqué à Barcelone. Le club catalan doit vendre pour officialiser ses prochaines recrues, avec Vitor Roque en tête de liste. Pour l’instant, le club doit vendre pour pouvoir recruter et même inscrire ses nouvelles recrues, Ilkay Gündogan et Iñigo Martínez. Xavi veut aussi avoir un effectif plus court pour des raisons sportives et de management.

Pour l’instant, parmi la multitude de joueurs indésirables, il n’y a que Samuel Umtiti qui est parti. Le défenseur a résilié son contrat, et le Barça n’a donc pas touché le moindre centime sur cette opération, alors que le Français sortait d’une bonne saison en Italie et était un peu bankable. Mais il y a encore 8 joueurs que les dirigeants barcelonais et Xavi veulent mettre à la porte.

On retrouve ainsi Clément Lenglet et Sergino Dest, deux joueurs qui conservent une cote assez bonne sur le marché des transferts, mais qui ont des salaires assez conséquents qui refroidissent les prétendants. Franck Kessié a lui aussi une bonne valeur et le Barça sait qu’il pourra récupérer un gros chèque avec lui. Les Espagnols Ferran Torres et Eric Garcia sont aussi sur le marché, eux qui n’ont pas vraiment convaincu leur monde depuis leur arrivée.

Enfin, viennent les cas d’Alex Collado, Pablo Torre et Nico Gonzalez, trois jeunes joueurs qui ne devraient pas avoir leur place dans l’équipe, et qui pourraient partir sous forme de prêt. Huit potentiels départs qui feraient du bien aux Catalans d’un point de vue financier, sans trop de conséquences pour le sportif…