Ligue 1 : un match ferme pour André Ayew, Clermont lourdement sanctionné

La Ligue de Football Professionnel a dévoilé ce jeudi soir la liste des sanctions infligées aux différents acteurs de Ligue 1 et Ligue 2 concernés. C’est le Clermont Foot qui écope le plus de suspensions, avec deux matches fermes et un avec sursis pour le défenseur ghanéen Alidu Seidu, tout comme son entraîneur Pascal Gastien, tous deux expulsés lors de la défaite à domicile contre Lens (0-3), les écartant ainsi du match nul à Montpellier mercredi soir (1-1). Trois autres joueurs (Gonalons, Caufriez, Konate) seront également absents pour la réception de Lille la semaine prochaine.

Dans les autres décisions prises par la LFP, l’attaquant international ghanéen André Ayew, qui a écopé d’un carton rouge trois minutes seulement après avoir fait son entrée en jeu et porté les couleurs du Havre pour la première fois depuis son arrivée, écope d’un match ferme et sera donc absent du choc au Stade Océane face au Paris Saint-Germain ce week-end. L’attaquant international Espoirs du RC Lens, Elye Wahi, ratera également la prochaine échéance des Sang-et-Or, hôtes de l’Olympique Lyonnais.

Le communiqué complet

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Alidu SEIDU (Clermont Foot 63)

Un match de suspension ferme

André AYEW (Havre AC)

Elye WAHI (RC Lens)

13e journée de Ligue 1 Uber Eats : Clermont Foot 63 – RC Lens du 25 novembre 2023

Exclusion de Pascal GASTIEN, entraîneur du Clermont Foot 63

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis.

8e journée de Ligue 1 Uber Eats : Montpellier Hérault SC – Clermont Foot du 29 novembre 2023

Exclusion de Michel DER ZAKARIAN, entraîneur du Montpellier Hérault SC

Un match de suspension ferme.

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 5 décembre 2023 à 0h00.

Maximiliano CAUFRIEZ (Clermont Foot 63)

Maxime GONALONS (Clermont Foot 63)

Cheick Oumar KONATÉ (Clermont Foot 63)

Pierre LEES-MELOU (Stade Brestois 29)

Nemanja MATIC (Stade Rennais FC)

LIGUE 2 BKT

Quatre matchs de suspension ferme

Bruno COSTA (Valenciennes FC)

Deux matchs de suspension ferme

Khalid BOUTAIB (Pau FC)

Un match de suspension ferme

Syam BEN YOUSSEF (SM Caen)

Alexandre PHLIPONEAU (US Concarneau)

15e journée de Ligue 2 BKT : USL Dunkerque – Stade Lavallois MFC du 25 novembre 2023

Exclusion de M. Benjamin RYTLEWSKI, entraîneur adjoint de l’USL Dunkerque

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis.

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 5 décembre 2023 à 0h00.

Benjamin BOUCHOUARI (AS Saint-Étienne)

Maxime CHANOT (AC Ajaccio)

Junior DIAZ (FC Annecy)

Moïse MAHOP (FC Annecy)

Julien MASSON (Valenciennes FC)

Taylor MOORE (Valenciennes FC)

Jimmy ROYE (Stade Lavallois MFC)