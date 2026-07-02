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Coupe du Monde

Jules Koundé répond aux propos de Lamine Yamal sur la France

Par Jordan Pardon
1 min.

«La France n’est pas meilleure que nous, elle ne nous a pas battus à l’Euro. Il n’y a pas de favori. Personne ne nous devance», avait confié Lamine Yamal cette semaine au micro de la COPE. En conférence de presse ce jeudi, Jules Koundé a réagi aux propos de son coéquipier en club.

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«Je le connais très bien, je sais que c’est un joueur fort et un garçon ambitieux qui dit les choses comme il le pense. Être favori dans une compétition, ça ne veut pas dire grand-chose. Les dernières confrontations avec l’Espagne ne se sont pas bien passées, mais je garde ça dans un coin de ma tête», a-t-il souri.

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