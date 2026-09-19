Équipe de France : les coulisses de la convocation surprise de Guillaume Restes

«Et pourquoi pas Guillaume Restes ? C’est un choix réfléchi, assumé». Tels étaient les propos de Zinedine Zidane, ce vendredi soir, au moment de justifier la présence du dernier rempart de Toulouse dans sa première liste de 23 joueurs. Alors que beaucoup d’observateurs imaginaient Brice Samba et Robin Risser accompagner Mike Maignan, l’ancien technicien du Real Madrid a finalement surpris tout son monde. Considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste, le gardien d’1m88 vit pourtant des derniers mois plus compliqués sous le maillot des Violets. Pour autant, sa convocation répond à plusieurs logiques qui se sont croisées.

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Ce samedi, L’Equipe affirme ainsi, dans un premier temps, que Fabien Barthez occupe une place particulière dans cette décision. En effet, le nouveau responsable des gardiens des Bleus connaît très bien Restes pour l’avoir côtoyé lors de son passage comme consultant auprès des portiers du TFC, durant la saison 2020-2021. Une expérience courte, mais qui avait laissé une impression positive à Barthez, lequel avait rapidement repéré le potentiel du jeune Toulousain. Restes, formé au club depuis l’âge de 6 ans, s’est ensuite imposé très tôt comme titulaire chez les professionnels et compte désormais plus de 100 matches avec le TFC.

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Barthez, facteur X de cette surprise

Mais ce n’est pas tout. Le contexte du changement de sélectionneur a également joué puisque le staff de Zidane n’a pas reconduit Brice Samba, 32 ans, dans un groupe où le nouveau sélectionneur a choisi d’installer deux gardiens de 21 ans, Restes et Risser, autour de Maignan. Cette décision s’inscrit dans la volonté affichée par le nouveau boss des Bleus d’ouvrir son mandat à une nouvelle génération, tout en conservant l’ossature issue du Mondial. Pour Restes, la récompense arrive finalement après plusieurs saisons de progression au TFC, mais aussi un parcours solide avec les Espoirs, marqué notamment par sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Enfin, la présence de Restes possède une dimension plus personnelle : le gardien toulousain connaît également Zinedine Zidane. Surtout, son profil correspond au projet que le nouveau sélectionneur veut mettre en place, avec davantage de jeunesse et de nouveaux visages dès le début de son mandat de quatre ans. De Toulouse aux Espoirs, puis désormais aux A, Restes franchit, quoi qu’il en soit, une nouvelle étape dans une trajectoire entièrement construite sous le maillot toulousain. Sa première convocation apparaît donc moins comme un coup de poker que comme l’aboutissement de plusieurs signaux convergents autour d’un gardien que le nouveau staff français suivait déjà de près. À lui désormais de saisir sa chance pour s’installer durablement dans ce groupe France.