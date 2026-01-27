Menu Rechercher
OM : De Zerbi et la comparaison avec Diego Simeone de Longoria

À 24 heures du match capital de l’OM à Bruges en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a été interrogé en conférence de presse sur les récentes déclarations de Pablo Longoria. « Bien sûr. Je serais ravi que Roberto reste longtemps. J’aimerais qu’il devienne comme Diego Simeone à l’Atlético de Madrid (où il est installé depuis 2011) », avait déclaré le président de l’OM, en réponse à une éventuelle prolongation de contrat de De Zerbi, auprès de The Telegraph.

Ce à quoi De Zerbi lui a répondu : « je l’ai toujours dit : Marseille est le lieu parfait. Je ne sais pas si je suis l’homme parfait pour le Mister, mais je suis heureux ici. Ça m’a fait énormément plaisir (d’entendre ça), mais on ne sait pas de quoi est fait l’avenir. » Pour rappel, le contrat du coach italien à l’OM expire en juin 2027.

