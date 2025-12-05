Strasbourg proche de boucler l’arrivée d’un nouveau Panichelli

La réussite de Joaquin Panichelli donne de nouvelles idées à Strasbourg. Les 10 buts toutes compétitions confondues (en 18 rencontres) de l’Argentin permettent au Racing de jouer le haut de tableau, malgré quelques coups de moins bien, comme face à Brest. Le buteur a même été appelé en équipe nationale lors de la dernière trêve, à sept mois de la Coupe du Monde, alors même qu’il évoluait encore en 2e division espagnole en juin dernier (prêté à Mirandes par Alavés).

Ce parcours assez épatant, le club alsacien souhaite le rééditer avec un jeune Hispano-Equatorien. D’après la radio locale (en Cantabrie) Arco FM, un accord est tout proche avec le Racing Santander pour enrôler Jeremy Arévalo, attaquant de seulement 20 ans et déjà buteur à 7 reprises cette saison en 15 matchs de Liga2 (4e meilleur buteur du championnat à égalité avec 5 autres joueurs). Il est encore sous contrat jusqu’en 2027 et dispose d’une clause libératoire de 7 M€.

Déjà international équatorien

Une somme loin d’être inaccessible pour Strasbourg et ses riches propriétaires, BlueCo. Rappelons qu’ils ont dépensé 111 M€ l’été dernier et vont d’ores et déjà vendre Emmanuel Emegha l’été prochain à Chelsea, le club partenaire. La probable arrivée d’Arévalo tend justement à préparer l’après, lorsque le Néerlandais sera parti, lui qui sera d’ailleurs suspendu ce week-end en raison de son comportement inapproprié à l’égard d’un groupe, dont il est pourtant le capitaine.

La suite se prépare avec Arévalo. Ce dernier est inconnu en France mais beaucoup moins chez lui. Il a même célébré sa première cape avec l’Équateur lors de la dernière trêve, disputant les 5 dernières minutes du match face au Canada. Ancien international U18 espagnol (il est né à Maliaño, petite ville à côté de Santander), le gaucher d’1m92 a vu sa cote exploser ces dernières semaines. Formé chez les Cantabros, il multiplierait son salaire par 20 en signant chez l’actuel 8e de Ligue 1, qui accueillera également Yaya Diémé, tout jeune attaquant sénégalais de 18 ans débarquant de Diambars.