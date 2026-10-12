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Ligue des Champions

FC Barcelone : le chambrage de Mario Lemina à Lamine Yamal

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Galatasaray Barcelone

Auteur d’un début de saison sensationnel sous les couleurs du FC Barcelone, Lamine Yamal confirme une fois de plus toute l’étendue de son immense talent. Avec un bilan impressionnant de 8 buts et 7 passes décisives en seulement 9 rencontres, le jeune ailier espagnol empile les prestations de haute volée et fait preuve d’une régularité déconcertante. Ses performances magistrales avec le Barça et la Roja en font naturellement l’un des plus sérieux prétendants pour le Ballon d’Or, où il milite en première ligne pour remporter le prestigieux trophée individuel après son sacre au Mondial.

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Pourtant, avant de croiser le fer avec les Blaugrana, le milieu de terrain de Galatasaray Mario Lemina a choisi de jouer la carte de la provocation au moment d’évoquer le prodige catalan en conférence de presse. Interrogé sur le danger que représente la jeune pépite barcelonaise, l’international gabonais s’est fendu d’une pique sur un ton humoristique : «qui est Yamal ? Je ne le connais pas. Je ne connais que Leroy Sané.»

Pub. le - MAJ le
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