Lisandro Martinez assassine les dirigeants de Manchester United après la défaite contre l’Atlético !

Et ça fait cinq matchs de suite sans victoire pour Manchester United, de nouveau englué dans une crise sportive dont il semble difficile de sortir. Installés à une triste treizième position au classement de la Premier League, les Red Devils se sont inclinés face à l’Atlético de Madrid ce soir en Ligue des Champions (2-0). Un résultat qui n’est pas forcément si honteux que ça, mais pour certains, c’est déjà la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

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Présent devant les médias, Lisandro Martinez s’est ainsi offert une tirade assez sanglante, s’en prenant à la direction. « C’était nul, vraiment nul. Je dois me contrôler… Mais parfois, ce qui se passe sur le terrain c’est le reflet de ce qui se passe dans le club. On a fait une saison fantastique l’an dernier, et maintenant on en attend plus d’en haut, vous savez, faire venir plus de joueurs pour pouvoir être compétitifs, parce que beaucoup de clubs investissent. L’Atlético par exemple, ils ont une super équipe », a d’abord lancé le défenseur argentin.

Il s’est complètement lâché

Interrogé si pour lui l’effectif actuel avait le niveau d’une équipe de Ligue des Champions, Martinez n’a pas mâché ses mots : « j’en attends plus, honnêtement, de tout le monde. J’attendais plus d’investissement au mercato. J’en attends plus de notre directeur technique (Jason Wilcox, NDLR). Il faut être honnête. Nous, les joueurs, on doit faire plus, mais c’est important de construire une équipe forte pour ce genre de soirée. La saison dernière, on a posé des bases pour avoir une bonne équipe, je suis déçu, de venir ici, de ne pas voir mon équipe pouvoir rivaliser ».

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Pour rappel, cet été, les Mancuniens ont déboursé 173 millions d’euros pour faire venir Carlos Baleba, Andrey Santos et Youri Tielemans. Enfin, Martinez n’a pas voulu accabler Michael Carrick. « L’entraîneur ? Je ne pense pas que ce soit le problème, il fait au mieux. Chaque saison est différente. Tu ne peux pas refaire ce que tu as fait la saison dernière, les adversaires te connaissent, si tu ne changes rien, c’est un problème. C’est facile de changer les coachs. Mais qu’en est-il des autres ? Je ne peux pas en dire plus. C’est facile de parler des coachs, des joueurs, il faut regarder ailleurs », a conclu le défenseur des Red Devils, en pointant du doigt vers le haut. Les dirigeants d’INEOS apprécieront…