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Coupe du Monde 2026, Maroc : Achraf Hakimi lance le choc face aux Bleus et interpelle Mbappé !

Par Josué Cassé
1 min.
Achraf Hakimi @Maxppp
France Maroc
winamax
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Achraf Hakimi et Kylian Mbappé s’affronteront jeudi soir lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre les Lions de l’Atlas et les Bleus. Anciens coéquipiers au PSG, le défenseur marocain et l’attaquant français ont depuis noué une réelle amitié. Pourtant, à quelques heures de ce choc, le piston parisien a mis les choses au clair.

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Chambré sur les réseaux sociaux par l’humoriste marocain Mimo Lazrak en raison de sa proximité avec Kylian Mbappé, Achraf Hakimi s’est, en effet, fendu d’un message pour le moins cash dans les commentaires : «ce n’est pas mon ami sur le terrain». La compétition avant toutes choses…

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