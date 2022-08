Le Barça n'arrive pas à baisser le salaire de Piqué et Busquets

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone s'active de plus en plus en cette fin de mercato pour trouver des moyens afin de réduire sa masse salariale. Outre la volonté de diminuer le salaire de Frenkie de Jong ou de le vendre, les Catalans négocient pour baisser les salaires de Gerard Piqué et Sergio Busquets. Néanmoins, la mission s'annonce assez compliquée comme l'annonce Mundo Deportivo.

Voulant faire ses économies dans le but d'enregistrer Jules Koundé en Liga, le FC Barcelone a vu les négociations atteindre un point mort. Réalisant déjà des efforts financiers par le passé, Gerard Piqué et Sergio Busquets estiment qu'ils ont déjà fait assez en ce sens. Le dernier cité a reçu une proposition de prolongation d'une ou deux saison afin de différer son salaire mais Sergio Busquets aimerait partir à l'été 2023 avec la MLS dans un coin de la tête. Pour Gerard Piqué la situation est aussi compliquée et à l'arrêt pour le moment.