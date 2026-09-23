La campagne médiatique de Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or tourne au vinaigre

Kylian Mbappé a retrouvé l’équipe de France, et un nouveau sélectionneur à sa tête. Le tumulte du Real Madrid doit lui paraître loin avec cet encadrement tout neuf à Clairefontaine. Il peut penser à autre chose qu’aux critiques émanant de ses propres supporters en Espagne après la polémique liée au t-shirt en soutien aux habitants de Ceuta, et plus globalement à la forme de son club, battu dans le derby madrilène par l’Atlético le week-end dernier, après s’être fait des frayeurs contre Elche en Liga et face à l’Inter en Ligue des Champions. Actuellement dans sa tête, c’est surtout le Ballon d’Or qui le préoccupe.

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Comme les autres favoris au trophée, le capitaine des Bleus s’est lancé dans une campagne médiatique pour donner les arguments en faveur de sa candidature. À la différence de ses concurrents, celle-ci est très intense. L’attaquant a parlé à tout le monde ou presque : France Football, AS, Téléfoot, The Athletic, Bild, CNN et maintenant RFI. À chaque fois, c’est pour vanter ses qualités auprès d’un public varié, son but étant de convaincre un maximum de monde, de toucher le jury également, ceux qui votent. Le dernier entretien accordé à Radio France International est destiné à un public africain où se joue une bonne partie de l’élection.

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Un matraquage médiatique contre-productif

Il en a lui fait même un argument électoral. « Ça n’a jamais changé, je me suis toujours senti très aimé à chaque fois que j’ai mis les pieds en Afrique. Bien sûr, ayant des origines africaines, ça fait toujours plaisir de voir les gens m’associer à ce prix, c’est gratifiant. Je les remercie pour tout, et j’espère pouvoir repartir avec le Ballon d’Or pour, d’une manière ou d’une autre, le leur dédicacer. » Certains pointent une forme de démagogie, à l’instar de Daniel Riolo sur les ondes de RMC. De manière générale, cette campagne médiatique matraquée par Mbappé et son entourage ne s’avère pas vraiment payante.

Elle met plutôt en avant le caractère individualiste du joueur et risque même de le desservir. Tous les arguments sont bons selon lui. L’année passée à pareil moment, il évoquait les titres collectifs comme point fort pour l’emporter. Cette année changement de cap, ce sont les accomplissements personnels qui doivent être retenus. Malgré cette omniprésence qui fait maintenant l’objet de moqueries sur les réseaux sociaux, Mbappé perd du terrain sur les autres favoris selon les bookmakers anglais. Sa cote a chuté de 17 points ces derniers jours, comme Lamine Yamal, qui lui aussi n’a pas hésité à accorder de nombreuses interviews (conférence de presse, Movistar, L’Equipe).

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Ses arguments le desservent et sont source de tensions

À croire que faire campagne ne paye pas. Le Barcelonais, 2e dans les intentions de votes devant Mbappé, a perdu 28 % de chance de l’emporter. Le favori se nomme Harry Kane (+43%) et cela peut surprendre. Il n’a pas remporté de titres majeurs hormis la Bundesliga mais s’appuie sur des statistiques phénoménales avec le Bayern. L’Anglais est plus discret, pas muet non plus puisqu’il a déjà défendu publiquement ses chances pour le Ballon d’Or. Derrière ce trio de tête, Rodri, Lionel Messi, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz partent de plus loin aux yeux des votants qui ont jusqu’au 28 septembre pour transmettre leur choix.

Cette campagne est aussi être une source de tensions concernant le vestiaire de l’équipe de France, à l’image de la déclaration de Mbappé à l’adresse de son ami Dembélé. « Il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu », disait le Madrilène. Il a fallu désamorcer la situation. Même Zidane a balayé le sujet lors de sa première conférence de presse. Kylian Mbappé n’est plus prophète dans son pays de naissance, pas plus qu’il ne l’est de son pays d’adoption. Les médias espagnols ne comprennent pas ses arguments. Ils lui reprochent, comme avec le Real Madrid, de marquer contre les faibles et de s’éteindre contre les forts. « Marquer des buts en Coupe du Monde contre l’Irak, la Suède et le Paraguay, c’est formidable. » Vous noterez la pointe d’ironie.