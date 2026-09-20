FC Barcelone : Raphinha est en train de choquer l’Espagne !

Alors qu’il faisait déjà partie des meilleurs attaquants du monde, Raphinha a passé un autre cap en ce début de saison. En inscrivant un deuxième triplé consécutif face à Séville ce samedi soir, Raphinha ne s’est pas contenté d’offrir un nouveau festival au FC Barcelone : il s’est affirmé, par la force pure des chiffres et l’impact sur le jeu, comme le meilleur joueur du monde en ce début de saison. Avec un total dingue de 14 buts lors des huit premiers matches de l’exercice, le Brésilien réalise un démarrage sans aucun équivalent en 126 ans d’Histoire chez les Blaugrana, surpassant toutes les légendes passées par le club.

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Ce qui est encore plus dingue, c’est que Raphinha n’évolue pas à son poste depuis le début de saison. Autrefois cantonné à un rôle d’ailier, Raphinha est devenu un attaquant de pointe clinique face au but et doté d’une qualité d’appels qui donne l’impression qu’il a évolué à ce poste toute sa vie. Capable d’attaquer la profondeur, d’évoluer entre les lignes et de punir la moindre défaillance du pied comme de la tête, le numéro 11 catalan marche sur l’eau. Son triplé d’hier démontre toutes ses qualités d’attaquant, à l’image de son troisième but qu’il a inscrit en attaquant la profondeur et en concluant d’un piqué astucieux. Alors que le Barça a couru tout l’été derrière Julián Álvarez pour son poste de numéro 9, c’est bien l’ancien Rennais qui montre qu’il a tout pour être l’un des meilleurs attaquants de pointe du monde.

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Raphinha n’est plus le même joueur

Une métamorphose inattendue à 29 ans et qui rend dingue la planète foot. Même ses coéquipiers comme Rodri sont surpris par le fou début de saison du Brésilien, comme il l’a expliqué après la rencontre : « quand je pense au joueur que j’ai connu quand il était à Leeds… C’était complétement différent ! Sa transformation est tout simplement stupéfiante ! À l’époque, il évoluait sur l’aile droite en rentrant sur son pied gauche. Aujourd’hui, c’est un véritable attaquant qui se déplace pour créer des espaces, fait des appels en profondeur et se montre dangereux devant le but… Il est dans une condition physique incroyable. Je ne sais pas combien de tirs il a tentés, mais il a marqué trois buts sur trois ou quatre frappes. C’est impressionnant, aussi bien du pied que de la tête. »

🤯 | Le crochet DÉVASTATEUR de Raphinha pour égaliser ! ☄️⚡️ #SevillaBarça #LALIGA



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Même le camp adverse baisse les armes. En conférence de presse, l’entraîneur de Séville n’a pas tari d’éloges sur son adversaire et s’est interrogé sur l’absence de Raphinha parmi les 30 nommés pour le Ballon d’Or : « le fait qu’il ne soit pas nominé… C’est pour ça que je ne crois pas tellement à ces récompenses. Raphinha fait tout », a souligné le technicien, ajoutant que « le Barça est une équipe d’un niveau exceptionnel ». Choquant sur le terrain et dans les statistiques, l’ancien de Rennes démontre qu’il avait clairement sa place parmi les 30 nommés pour la distinction individuelle. Aux côtés de Lamine Yamal, également double passeur décisif hier soir, Raphinha n’en finit plus de briller et le duo formé avec l’Espagnol est assurément l’un des duos les plus létaux du monde à l’heure actuelle.