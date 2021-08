OM : les confidences de Jorge Sampaoli sur le rôle de Dimitri Payet et l'animation offensive

La suite après cette publicité

Arrivé il y a quelques mois déjà sur le banc de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a profité de la fin de saison 2020-2021 pour mettre en place son jeu et imposer sa patte du côté de la Canebière. Mais cet été, après un recrutement XXL de Pablo Longoria et ses équipes, l'entraîneur argentin dispose d'une effectif de qualité. La saison 2021/22 de l'OM s'annonce alléchante et on en a déjà eu un aperçu lors de la préparation et de la 1ère journée contre Montpellier (3-2).

Avec une défense à trois mise en place, et beaucoup de joueurs à vocation offensive sur le pré, le technicien de 61 ans dispose d'une belle animation offensive, avec Dimitri Payet en meneur d'hommes. Très en vue cet été, le numéro 10 phocéen a brillé à la Mosson en marquant un doublé pour offrir les trois points au club phocéen après avoir été mené 2-0. Présent en conférence de presse ce vendredi avant la réception de Bordeaux (dimanche, 20h45), Jorge Sampaoli en a dit plus sur le rôle si important de son milieu.

«On préfère utiliser Payet plus haut pour profiter de sa qualité dans la finition»

«Dimitri, on l'utilise à différentes hauteurs selon les adversaires. C'est un milieu offensif mais il peut jouer un cran plus haut, selon le développement du jeu. Il peut jouer dix ou faux neuf, il peut marquer des buts. Il peut jouer plus bas mais on préfère l'utiliser plus haut pour profiter de sa qualité dans la finition», a déclaré le technicien argentin devant les journalistes. Mais sur le plan offensif, il n'y a pas que le Français, et Jorge Sampaoli a aussi parlé de ce qu'il attend devant, en parlant notamment du match à Montpellier.

«On a utilisé l'entrée de Pipa (Benedetto) pour avoir plus de profondeur, mais on a eu beaucoup d'occasions pendant tout le match. Ce n'est pas parce qu'on fait rentrer un attaquant qu'on va plus marquer, même si la présence de Benedetto a pesé sur la défense de Montpellier. Avec Payet en faux numéro neuf, les deux milieux derrière doivent évoluer plus haut. Guendouzi et Gerson ne l'ont pas assez fait à Montpellier, c'est pour ça que Benedetto est rentré», a justifié le coach phocéen. Il ne reste plus qu'à régaler l'Orange Vélodrome et ses supporters !