L’annonce officielle de la FFF pour le nouveau sélectionneur des Bleus

La Fédération Française de Football (FFF) vient d’annoncer officiellement la tenue d’une conférence de presse ce mardi 28 juillet à 11h00 pour présenter le nouveau sélectionneur des Bleus. Cette prise de parole très attendue sera assurée par Philippe Diallo, le président de la FFF, depuis le siège de l’instance à Paris.

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L’identité du nouveau patron sportif de la sélection tricolore sera dévoilée à l’issue d’un Comité Exécutif exceptionnel. Sans surprise, il s’agira de Zinedine Zidane, qui va prendre la succession de Didier Deschamps, l’emblématique coach des Bleus, qui est resté sur le banc de la France durant 14 ans, remportant notamment la Coupe du Monde 2018. Une page importante s’apprête donc à se tourner pour l’Équipe de France.