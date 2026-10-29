Deux Titis du PSG en discussion pour prolonger

Passeur décisif contre l’Olympique Lyonnais lundi (2-0), Quentin Ndjantou évolue avec l’équipe première du PSG depuis plusieurs mois. Apparu à 16 reprises sous les couleurs parisiennes, le milieu offensif âgé de 19 ans avait notamment disputé plusieurs matchs de Ligue des Champions à Barcelone et contre Tottenham, la saison passée, avant d’être stoppé suite à une blessure à l’ischio-jambier en fin d’année 2025. Une blessure qui avait freiné sa progression, mais qui ne semble pas avoir bouleversé les plans de Luis Enrique à son égard. En effet, Ndjantou - lié au PSG jusqu’en 2028 - est en discussions avec la direction sportive pour une prolongation jusqu’en 2031, selon RMC Sport.

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Dans le même temps, le Paris Saint-Germain souhaite faire signer son premier contrat professionnel au jeune latéral droit, David Boly. Le joueur de 17 ans avait disputé 29 minutes avec l’équipe première, en Coupe de France face au Vendée Fontenay Foot (le 20 décembre, 0-4), avant de sortir sur blessure. Présent lors de la pré-saison du club parisien cet été, Boly est sous contrat aspirant jusqu’en juin prochain.