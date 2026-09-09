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League Cup

League Cup : Chelsea renverse Leeds après un match fou

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Morgan Rogers @Maxppp
Chelsea 6-3 Leeds

Nul doute que Chelsea aurait préféré un match de Ligue des Champions ce mercredi soir plutôt qu’un troisième tour de League Cup face à Leeds. Xabi Alonso avait décidé de faire tourner, en lançant d’entrée Barcola, Chavarria, Gittens ou encore Welbeck. Et cela a failli lui coûter cher puisque les Blues ont été menés 2-0, jusqu’à la 53e minute.

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Xabi Alonso s’en est remis à Cole Palmer, entré à la pause, pour revenir dans le match. L’international anglais, en grande forme depuis le début de saison, a inscrit un doublé en l’espace de deux minutes pour remettre les deux équipes à égalité. Le coach espagnol n’avait pas lancé que Palmer à la pause, puisque Pedro Neto, Reece James et Morgan Rogers ont transformé le visage des Blues. Pedro Neto a inscrit le 3e but, Rogers a délivré trois passes décisives, dont une pour Welbeck. Barco a lui aussi ouvert son compteur but avec son nouveau club. Score final 6-3. Chelsea s’est fait peur, mais se qualifie pour le prochain tour.

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