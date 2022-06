La Juventus et l'AC Milan cherchent des solutions pour Zaniolo

Pisté par l'AC Milan et la Juventus Turin, Nicolo Zaniolo devrait changer d'air cet été. Cependant les demandes de l'AS Rome (60M€) refroidissent les deux clubs historiques qui espèrent trouver des alternatives pour faire baisser le prix.

Les Rossoneri et les Bianconeri pourraient ainsi proposer des joueurs en plus d'une somme d'argent. La Gazetta dello Sport évoque les noms de Saelemaekers et Rebic d'un côté, ou encore d'Arthur, McKennie, Kean et Ramsey de l'autre, comme potentielle monnaie d'échange. Une autre alternative possible serait un prêt payant de 15M avec obligation de rachat à 35M€ ainsi que divers bonus.