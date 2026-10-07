Jérôme Rothen trouve la communication de Cristiano Ronaldo pathétique
Cette trêve internationale a été marquée par la guerre ouverte entre Cristiano Ronaldo et le sélectionneur portugais Jorge Jesus. Une mésentente qui a poussé le quintuple Ballon d’Or à quitter le rassemblement avant un match contre le Danemark. Sortant du silence ce mardi, Cristiano Ronaldo n’a pas convaincu Jérôme Rothen. L’ancien international français a fustigé l’attitude du joueur d’Al Nassr dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.
«Ça devient pathétique… C’est pire que tout. Quand il s’arrêtera on retiendra le phénomène Ronaldo, mais son image est forcément ternie aujourd’hui… Pour moi, c’est un caprice. À la place de Jorge Jesus, je ne le convoque plus jamais», a-t-il déclaré.
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