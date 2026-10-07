Menu Rechercher
Commenter 3
UEFA Nations League

Jérôme Rothen trouve la communication de Cristiano Ronaldo pathétique

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Cette trêve internationale a été marquée par la guerre ouverte entre Cristiano Ronaldo et le sélectionneur portugais Jorge Jesus. Une mésentente qui a poussé le quintuple Ballon d’Or à quitter le rassemblement avant un match contre le Danemark. Sortant du silence ce mardi, Cristiano Ronaldo n’a pas convaincu Jérôme Rothen. L’ancien international français a fustigé l’attitude du joueur d’Al Nassr dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.

La suite après cette publicité

«Ça devient pathétique… C’est pire que tout. Quand il s’arrêtera on retiendra le phénomène Ronaldo, mais son image est forcément ternie aujourd’hui… Pour moi, c’est un caprice. À la place de Jorge Jesus, je ne le convoque plus jamais», a-t-il déclaré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Portugal
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Portugal Flag Portugal
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier