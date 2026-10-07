Jérôme Rothen trouve la communication de Cristiano Ronaldo pathétique

Cette trêve internationale a été marquée par la guerre ouverte entre Cristiano Ronaldo et le sélectionneur portugais Jorge Jesus. Une mésentente qui a poussé le quintuple Ballon d’Or à quitter le rassemblement avant un match contre le Danemark. Sortant du silence ce mardi, Cristiano Ronaldo n’a pas convaincu Jérôme Rothen. L’ancien international français a fustigé l’attitude du joueur d’Al Nassr dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.

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«Ça devient pathétique… C’est pire que tout. Quand il s’arrêtera on retiendra le phénomène Ronaldo, mais son image est forcément ternie aujourd’hui… Pour moi, c’est un caprice. À la place de Jorge Jesus, je ne le convoque plus jamais», a-t-il déclaré.