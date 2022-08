Nantes : le gros tacle d'Antoine Kombouaré au LOSC

Antoine Kombouaré l'a déjà dit. Il ne veut surtout pas voir Ludovic Blas s'en aller l'année où le FC Nantes rejoue une coupe d'Europe. Et encore moins à Lille. En conférence de presse, le technicien nantais s'en est pris au projet sportif du LOSC et estime que ça serait un très mauvais choix pour son joueur. Il voit cela comme une régression puisque les Dogues ne sont même pas européens cette saison.

«Sportivement, c’est impensable de le voir partir et encore moins à Lille. Si c’est le cas. Ce n’est pas un projet sportif ça. Ils ont fini 10es derrière nous et surtout ils ne font pas la coupe d’Europe. Faut m’expliquer. Je n’ai pas à avoir de l’assurance ou pas. Chacun prend ses responsabilités. Moi je dis aucun départ, bien sûr pour Ludo (Blas) mais aussi Alban Lafont et Moses Simon.» Le message pour sa direction est aussi passé.