N2 : la fin de saison de Bordeaux tourne encore au fiasco

Il y a encore deux semaines, les Girondins de Bordeaux étaient en tête du classement de N2 et rêvaient sérieusement d’une montée. Aujourd’hui, le club est à 6 points du leader qui a encore un match en retard. Une nouvelle situation chaotique. Et pour comprendre, il faut d’abord rappeler ce qui s’est passé à La Roche-sur-Yon le 21 mars. Ce jour-là, Bordeaux jouait le choc de sa poule, le premier contre le deuxième. Le vainqueur prenait une sérieuse option pour la montée. Et à la demi-heure de jeu, un joueur vendéen est expulsé. Les Girondins vont jouer près d’une heure en supériorité numérique. De quoi largement augmenter leurs chances de victoire. Mais ils vont réussir à perdre ce match en encaissant un but dans les dernières minutes. Incapables de se créer une seule occasion franche malgré leur avantage numérique, dominés en deuxième période par une équipe à dix. Un nouveau fiasco pour le club de Gérard Lopez. Le propriétaire bordelais, qui passe son temps du côté des Etats-Unis, était pour une fois venu rendre visite à ses joueurs la veille. Cela n’a pas porté ses fruits.

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Ce samedi, devant leurs propres supporters au Stade Atlantique, les Girondins ont fait encore plus fort dans l’improbable. Alors que les supporters avaient décidé de se remobiliser, malgré la déception, derrière leur équipe, Bordeaux a encore sombré. Deux buts encaissés dans les trois premières minutes de jeu face à Chauray, club de milieu de tableau, avant de s’incliner (1-3). Deux défaites consécutives qui condamnent presque les Bordelais. Car s’il reste 7 matches, Bordeaux est désormais à 6 points de la montée et potentiellement 9 puisque la Roche-sur-Yon a un match en retard. Après la rencontre, Bruno Irles a livré sa réaction et a trouvé quelques excuses. «On a eu une semaine difficile. Il a fallu bricoler, modifier, rechanger. J’ai bougé mes plans la veille. On n’a pas eu la chance cette saison d’avoir notre 11 type au début des rencontres. On avait la moitié du 11 type ce soir. On rentre mal dans la rencontre, il y a une grosse débauche d’énergie pour revenir. On a vu les limites de plusieurs joueurs à court physiquement. C’est une déception. La défaite à La Roche a joué dans les têtes. Il a fallu faire un travail pour les remettre à l’endroit.»

«Le PSG de la N2» craque

Ce même Irles qui, il y a quelques jours, s’était comparé au PSG de la N2 : «On est le PSG de la N2 par rapport à notre stade, à notre centre d’entraînement, médiatiquement, par rapport à nos supporters, parce que c’est du jamais vu.» Ce samedi soir, la réalité était nettement moins flatteuse. Et en dehors du terrain où les Bordelais déçoivent désormais, l’ambiance en dehors n’est pas meilleure non plus. Il y a quelques semaines, le club a décidé de ne plus reconnaître la North Gate Bordeaux comme groupe officiel de supporters après la condamnation de deux membres. L’association du Virage Nord a dénoncé publiquement une décision disproportionnée : «Des centaines de membres s’investissent chaque semaine pour animer notre tribune. Nous estimons difficile de ne voir dans cette mise à l’écart qu’une simple réaction aux faits récemment jugés», alors que des conflits éclatent régulièrement avec les Ultramarines 87

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Plus récemment, lors de la dernière rencontre, un journaliste avait été interdit de conférence de presse par le club et Bruno Irles avait justifié cette décision. «Sachez qu’en National 2, il y a zéro obligation vis-à-vis des médias. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent et, avec Bordeaux, ils ne se gênent pas, car c’est suivi et ça fait parler. Les audiences sont superbes. J’ai zéro obligation de m’exprimer comme je le fais. Je le fais, car je respecte votre métier et ceux qui sont là-bas (les journalistes qui se déplacent). Certains abusent de ce pouvoir, de cette carte de journaliste. Je trouve qu’ils ne se comportent pas en journalistes, selon moi». Preuve une nouvelle fois du chaos au sein du club. Ce dimanche matin, Bordeaux tire donc la gueule. La montée est encore mathématiquement possible mais Irles lui-même a reconnu qu’il faudra désormais un quasi-sans-faute, tout en espérant que La Roche trébuche. Il reste 7 journées pour ne pas voir l’avenir du club encore menacé car Gérard Lopez avait déjà expliqué que la montée en National (Ligue 3 la saison prochaine) était essentiel à la survie économique du club. Et pour l’instant, c’est mal parti…