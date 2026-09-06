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Serie A

Serie A : la Juventus s’offre un nul sur le gong contre l’AC Milan

Par Valentin Feuillette
1 min.
Randal Kolo Muani à la Juventus @Maxppp
Juventus 1-1 Milan

La Juventus et l’AC Milan se sont quittés sur un match nul spectaculaire (1-1) ce dimanche soir, lors de la 3e journée de Serie A. Longtemps accrochés, les deux cadors italiens ont dû attendre la seconde période pour voir le score évoluer. Les Rossoneri ont finalement pris les devants à la 69e minute grâce à Alphadjo Cissé, entré quelques minutes plus tôt. L’attaquant a profité d’une belle ouverture dans la profondeur avant de résister au retour défensif pour tromper Michele Di Gregorio et placer le Milan en position idéale dans cette rencontre.

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Alors que l’AC Milan semblait tenir sa victoire et repartir de Turin avec les trois points, la Juventus a arraché l’égalisation dans le temps additionnel. Sur un coup franc joué rapidement, les Bianconeri ont trouvé Federico Gatti, qui a réussi à remettre les deux équipes à hauteur à la 90e+2 minute. Une égalisation tardive qui permet à la Vieille Dame d’éviter la défaite, mais qui laisse également quelques regrets au Milan, passé tout près d’un précieux succès à l’extérieur. Les deux formations devront donc se contenter d’un point au terme d’une fin de match particulièrement animée.

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