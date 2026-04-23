Gabriel Moscardo donne de ses nouvelles au Portugal

Si certains supporters de la capitale pensaient que Gabriel Moscardo était porté disparu, ce n’est absolument pas le cas. Le joueur de 20 ans, actuellement prêté par le PSG à Braga, est d’ailleurs en train d’enchaîner les titularisations au Portugal. Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Parisiens, le milieu défensif est un atout dans l’entrejeu de Carlos Vicens et pourrait plaire à Luis Enrique puisqu’il montre une certaine polyvalence chez les Lusitaniens. Dans un entretien accordé au média portugais 365 Scores, Moscardo a d’ailleurs évoqué sa situation.

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« Nous n’avons pas encore parlé de la saison prochaine. Mon agent, en accord avec la direction du PSG, décidera de ce qui est le mieux pour moi. Nous en reparlerons une fois la saison terminée. Bien sûr, je souhaite rester au Paris Saint-Germain, y faire la préparation d’avant-saison, car c’est là que je suis à ma place et que je dois être », a-t-il notifié à la source. Puis, celui-ci s’est montré confiant quant à un retour dans l’Hexagone. « Je suis en pleine progression et je pense que cette année à Braga a été très importante. Elle m’apporte de l’expérience pour les prochains défis. Et si Dieu le veut, un jour, je jouerai une saison complète au PSG et je prouverai que j’en suis capable ». Le pari est lancé !