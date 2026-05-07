LdC : Arsenal a déjà prévu de fêter sa victoire

Arsenal-Paris Saint-Germain. Voici donc l’affiche de la finale de la Ligue des Champions 2025-26. Un trophée que veut soulever le club anglais, qui réalise une belle année. En tête en Premier League, les Gunners peuvent donc faire coup double avec la C1.

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Ce jeudi, le Daily Mail nous apprend d’ailleurs que les Gunners ont déjà prévu des festivités et un défilé dans un bus en cas de succès en Premier League et/ou en Ligue des Champions. Une parade avec le ou les trophées est prévue à Islington le dimanche 31 mai, au lendemain de la finale à Budapest face au PSG. Arsenal souhaite faire vite car plusieurs joueurs s’envoleront ensuite avec leurs sélections nationales pour le Mondial.