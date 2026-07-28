Italie : Giovanni Malagò confirme la nomination de Roberto Mancini

Le feuilleton qui secouait le football italien depuis plusieurs jours touche enfin à son terme. Selon l’ANSA, Giovanni Malagò a annoncé ce lundi, lors du Conseil fédéral de la FIGC, que Roberto Mancini était le nouveau sélectionneur de l’Italie. L’ancien champion d’Europe fait ainsi son grand retour à la tête de la Nazionale après une semaine complètement folle, marquée par l’échec des négociations avec Pep Guardiola puis par l’abandon de la piste Andrea Pirlo. Alors que tout était prêt pour officialiser ce dernier, Malagò avait finalement stoppé le processus au dernier moment en raison de la polémique liée à la collaboration de Pirlo avec des marques russes.

La suite après cette publicité

La nouvelle direction de la FIGC va désormais pouvoir lancer son projet de reconstruction. Toujours selon les informations venues d’Italie, une autre annonce est attendue dans les prochaines heures avec la nomination de Claudio Ranieri au poste de directeur technique de la sélection. Après plusieurs jours de tensions, de revirements et de polémiques ayant notamment conduit aux départs précipités de Paolo Maldini et Leonardo, la Fédération italienne tourne définitivement la page de cette crise et mise sur l’expérience de Roberto Mancini pour tenter de relancer une Nazionale qui reste sur trois échecs consécutifs dans sa quête d’une qualification pour la Coupe du Monde.