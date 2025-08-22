Le Borussia Dortmund s’attaque à un défenseur de Ligue 1 !

Depuis plusieurs années maintenant, la Ligue 1 est devenue un énorme vivier de jeunes talents. Qu’ils soient formés dans des clubs français ou recrutés très tôt par ces derniers, les jeunes ont l’occasion de tirer leur épingle du jeu dans l’élite. Ces dernières saisons, le nombre de joueurs talentueux qui sont allés rapidement exporter leurs talents dans de grands clubs européens pullule. Cet été, les départs de Rayan Cherki et Neil El Aynaoui ont démontré que cette tradition était toujours d’actualité.

Une réalité qui touche les clubs, tant les formations françaises ont le don pour développer des joueurs très estimés à l’étranger. Plus qu’un tremplin, la Ligue 1 apparaît comme un gage de qualité et un jeune joueur qui réalise de grandes performances dans n’importe quel club de l’élite à l’occasion d’aller plus haut dans sa carrière lors de la prochaine fenêtre de transferts. En guise d’illustration à cette réalité, la presse anglaise sort une nouvelle information surprenante ce vendredi.

Toulouse a refusé la première offre du Borussia Dortmund pour Charlie Cresswell

En effet, à en croire les dernières informations de The Athletic, Charlie Cresswell aurait tapé dans l’œil des dirigeants du Borussia Dortmund. Le défenseur anglais de Toulouse aurait même fait l’objet d’une première offre des Marsupiaux. Une première approche qui aurait été repoussée par les dirigeants du TFC qui, selon le média anglais, valorise son joueur à un prix supérieur que le montant proposé par le BVB, qui n’a pas encore été révélé. Arrivé l’été dernier en Haute-Garonne en provenance de Leeds, le défenseur de 23 ans est rapidement devenu un cadre de l’arrière-garde toulousaine.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Violets et valorisé à hauteur de 10 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Preston est l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 selon les statistiques avancées et était l’un des cadres de l’Angleterre, championne du dernier Euro espoirs. Ainsi, le Borussia Dortmund souhaite réaliser un coup malin et les discussions sont encore d’actualité selon nos confrères d’outre-Manche, qui ajoutent que Dortmund observe également Aaron Anselmino de Chelsea. Affaire à suivre donc…