Fenerbahçe - OL : les compositions probables

C’est déjà le grand soir pour l’Olympique Lyonnais avant même de réellement débuter sa saison. Les Gones doivent d’abord valider leur retour en Ligue des Champions, et cela passera par un match aller de barrages périlleux au Şükrü Saracoğlu, l’antre du Fenerbahçe, ce mardi soir (21 heures). L’enjeu pour Paulo Fonseca sera de confirmer la belle saison dernière et de faire un premier pas vers une qualification en C1, avec un effectif renforcé par plusieurs nouvelles recrues.

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Pour ce match aller, l’équipe lyonnaise devrait se présenter dans son traditionnel 4-3-3, avec la charnière Moussa Niakhaté-Ruben Kluivert de nouveau alignée. Ainsley Maitland-Niles devrait occuper le couloir droit, tandis qu’Abner prendra place à gauche en l’absence de Nicolas Tagliafico, toujours trop juste depuis son retour de la Coupe du Monde 2026.

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L’OL face à un XI de prestige sur le papier

Au milieu, le maître à jouer Corentin Tolisso sera accompagné de Tanner Tessmann et Tyler Morton. Devant, Malick Fofana, annoncé sur le départ vers l’AS Roma, reste pour l’instant pleinement impliqué dans les plans de Paulo Fonseca et devrait être épaulé par Ernest Nuamah et la recrue estivale Loïs Openda. Mais les Gones vont devoir composer avec une formation turque particulièrement impressionnante sur le papier.

Du côté de Fenerbahçe, on retrouvera l’ancien gardien de Manchester City Ederson, protégé par une charnière Milan Skriniar-Nathan Aké, avec Nelson Semedo et Archie Brown dans les couloirs. Au milieu de terrain, les Français N’Golo Kanté et Mattéo Guendouzi devraient être titulaires, derrière une attaque redoutable composée de Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood et Talisca. Romelu Lukaku devrait quant à lui débuter sur le banc pour ses premiers pas avec sa nouvelle équipe. Un sérieux défi attend donc l’OL dans sa quête d’une place en Ligue des Champions.