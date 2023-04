Nantes-OL : la réaction à chaud de Moussa Sissoko

La suite après cette publicité

Ils l’ont fait ! Vainqueurs de la Coupe de France 2022, les joueurs du FC Nantes vont défendre leur trophée. Grâce à un but magique de Ludovic Blas, les Canaris joueront la finale au Stade de France face à Toulouse ou Annecy. Interrogé à la fin du match, Moussa Sissoko ne cachait pas sa joie.

« C’est magique, on joue au football pour vivre ce genre d’émotion. On passe par des moments difficiles, mais la coupe c’est magique. C’est une victoire qu’on est allé chercher avec les tripes. Une finale, ça se gagne. On va tout faire pour aller au bout », a-t-il déclaré sur France TV.

