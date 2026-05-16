CdF : énorme flou autour des droits TV avant la finale

À quelques jours de la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice, l’avenir télévisuel de la compétition reste très flou. D’après L’Équipe, France Télévisions, diffuseur historique en clair, n’a toujours pas prolongé son contrat avec la FFF et souhaiterait désormais réduire drastiquement sa contribution financière. Le groupe audiovisuel public, confronté à d’importantes restrictions budgétaires, proposerait environ 4 millions d’euros par saison, soit deux fois moins que le montant actuel. Une offre jugée insuffisante du côté de la Fédération, qui espère encore trouver un terrain d’entente dans les prochains jours.

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Dans le même temps, beIN SPORTS se montre beaucoup plus offensif sur le dossier. Toujours selon L’Équipe, la chaîne franco-qatarienne aurait proposé jusqu’à 9 millions d’euros par an pour récupérer les droits du payant jusqu’en 2030. Mais malgré cette offre importante, aucun accord définitif n’a encore été signé. beIN souhaiterait notamment obtenir davantage d’affiches exclusives en échange de cet investissement revu à la hausse. Une réunion entre Philippe Diallo et Youssef Al-Obaidly doit d’ailleurs avoir lieu prochainement pour tenter de débloquer la situation autour d’une compétition historique du football français.