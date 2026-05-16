Menu Rechercher
Commenter 2
Coupe de France

CdF : énorme flou autour des droits TV avant la finale

Par Allan Brevi
1 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

À quelques jours de la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice, l’avenir télévisuel de la compétition reste très flou. D’après L’Équipe, France Télévisions, diffuseur historique en clair, n’a toujours pas prolongé son contrat avec la FFF et souhaiterait désormais réduire drastiquement sa contribution financière. Le groupe audiovisuel public, confronté à d’importantes restrictions budgétaires, proposerait environ 4 millions d’euros par saison, soit deux fois moins que le montant actuel. Une offre jugée insuffisante du côté de la Fédération, qui espère encore trouver un terrain d’entente dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, beIN SPORTS se montre beaucoup plus offensif sur le dossier. Toujours selon L’Équipe, la chaîne franco-qatarienne aurait proposé jusqu’à 9 millions d’euros par an pour récupérer les droits du payant jusqu’en 2030. Mais malgré cette offre importante, aucun accord définitif n’a encore été signé. beIN souhaiterait notamment obtenir davantage d’affiches exclusives en échange de cet investissement revu à la hausse. Une réunion entre Philippe Diallo et Youssef Al-Obaidly doit d’ailleurs avoir lieu prochainement pour tenter de débloquer la situation autour d’une compétition historique du football français.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier