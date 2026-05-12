«De héros de Tottenham à zéro», l’Angleterre s’acharne brutalement sur Mathys Tel

Ce n’est pas encore ce mardi que Mathys Tel (21 ans 36 matches, 4 buts et 2 assists) va faire l’unanimité auprès des supporters de Tottenham. Titulaire hier soir lors d’un match capital face à Leeds en Premier League, le Français est passé par tous les états. Il y a eu tout d’abord la joie lorsqu’il a ouvert le score à la 50e d’une frappe enroulée du droit. Puis, il y a eu la déception lorsqu’il a été impliqué sur l’égalisation des Peacocks. En effet, il a été sanctionné d’une faute dans sa propre surface après un pied haut au niveau de la tête d’Ampadu. Dans la foulée, Dominic Calvert-Lewin a transformé le pénalty accordé par l’homme au sifflet (1-1, 74e). Une erreur qui coûte la victoire à Tottenham, qui reste donc scotché à la 17e place du championnat et qui devra se battre jusqu’au bout pour se maintenir.

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Buteur puis coupable d’une erreur

Après la rencontre, l’Angleterre n’épargne pas le Frenchy, capable du meilleur comme du pire. Goal lui a donné un 6 et a ajouté : «il a failli causer un énorme problème à son équipe avec un ballon mal dégagé dans sa propre surface. Il s’est largement rattrapé avec une superbe finition, mais a gâché sa bonne action avec une tentative de dégagement bizarre qui a provoqué un contact avec Ampadu.» L’Evening Standard lui a attribué un 7. «De héros à zéro. Auteur de centres rentrants qui ont d’abord posé de sérieux problèmes à son équipe, il a ensuite ouvert le score d’une superbe frappe du bout du pied dans le coin. Mais il a ensuite concédé un penalty en donnant un coup de pied à la tête d’Ampadu alors que ce dernier tentait de dégager le ballon.» Même note pour Football London.

«Un début de match hésitant, avec une mauvaise tentative de dégagement dans sa propre surface, obligeant Danso à intervenir. Bonne séquence à la 25e minute, conclue par une frappe déviée au-dessus de la barre. Se rachète de son manque d’efficacité en première mi-temps en inscrivant un but sensationnel d’une frappe enroulée à la 51e minute. Il est à l’origine de l’égalisation ensuite après un retourné acrobatique dans sa surface, qui surprend Ampadu et provoque un penalty.» Si les notes de Tel ne sont pas catastrophiques, les médias anglais n’ont pas apprécié son manque de sang-froid et de lucidité. C’est le cas du Telegraph. De héros à zéro : «le moment de folie de Tel coûte le match nul à Tottenham face à Leeds (…) Comment Mathys Tel a-t-il résumé cela en deux actions magistrales qui ont bouleversé leur monde ?»

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L’Angleterre le critique sévèrement

La publication ajoute : «l’ailier français de 21 ans, si décevant dans une saison collective aussi catastrophique, a inscrit un but magnifique pour donner l’avantage à Tottenham et faire naître l’espoir d’un maintien quasi assuré en Premier League. Tel a ensuite concédé un penalty inutilement suite à un retourné acrobatique qui a touché Ethan Ampadu en plein visage alors que le capitaine de Leeds United tentait de reprendre le ballon de la tête.» Idem pour The Sun. «Tel passe du statut de héros à celui de traître alors que les Spurs gâchent leur avantage et que la lutte pour le maintien est plus que jamais incertaine. West Ham et l’ancien entraîneur des Spurs, Nuno Espirito Santo, étaient au bord de la défaite lorsque Mathys Tel a inscrit le premier but juste après la pause.»

The Sun poursuit : «l’avance de quatre points de Tottenham sur les Hammers – cinq en réalité grâce à une meilleure différence de buts – paraissait tout simplement insurmontable à deux journées de la fin. Mais Tel est alors passé de héros à zéro en touchant la tête d’Ethan Ampadu plutôt que le ballon lors de sa tentative de dégagement en retourné acrobatique – et une bouée de sauvetage a été lancée en direction du London Stadium. Dominic Calvert-Lewin a transformé le penalty qui en a résulté, après consultation de la vidéo. Et maintenant, l’écart en faveur des Spurs n’est plus que de deux points. Une énorme occasion manquée de mettre les Spurs aux portes du maintien.» Le Daily Mail a conclu ce concert de critiques.

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De Zerbi vole à son secours

«Le Français était en passe de devenir le héros après avoir ouvert le score pour les Spurs (1-0) d’une superbe frappe enroulée en début de seconde période. Puis, l’arbitre Jarred Gillett n’avait initialement pas sanctionné Tel, mais après consultation de la VAR, il a accordé un penalty que Dominic Calvert-Lewin a transformé. Tel avait auparavant envoyé un ballon dangereux dans sa propre surface de réparation lors d’une action chaotique. Il a commis une erreur coûteuse.» Jamie Carragher n’a pas apprécié la prestation de Tel. « C’est une décision tout simplement insensée de la part de Tel. Parfois, on se dit que ça nous est déjà arrivé, en tant que joueurs, de ne pas voir arriver le joueur adverse. Mais il est sur le point de prendre sa décision et il le voit, il le regarde. Il a donc pris sa décision, mais dès qu’il sait qu’il y a quelqu’un, elle doit changer d’avis. Il a encore le temps, il doit changer d’avis. Je croyais qu’il ne l’avait pas vu au début, mais si. C’est vraiment une très mauvaise décision. On parle d’un jeune joueur offensif qui a pris deux décisions ridicules dans ce match.»

Heureusement, Mathys Tel peut compter sur le soutien de Roberto De Zerbi. «Rien (il ne va rien lui dire après son erreur, ndlr). Un gros câlin et un gros bisou. Rien de plus, car c’est un jeune joueur, un grand talent, et il a marqué un superbe but. Il a commis une erreur par manque d’expérience, car il n’a pas encore beaucoup de matches à son actif, et nous devons l’accepter. Mais je suis fier et content de l’état d’esprit que nous avons affiché. Nous n’avons pas fait un match aussi exceptionnel qu’à Villa Park, mais nous avons fait un bon match et nous avons fait le nécessaire pour gagner. Nous aurions pu perdre à la fin, car jusqu’aux 15-20 dernières minutes, ils n’ont pas cadré un seul tir et seulement un en première mi-temps. Nous avons obtenu 14 corners contre deux, cinq occasions de but contre deux, nous sommes entrés dans la surface 50 fois contre 27, mais nous n’avons pas réussi à marquer.» Tel va certainement retenir la leçon. Maître RDZ y veillera.