PSG : la confiance affirmée de Bradley Barcola pour la finale de Ligue de Champions

Double buteur et passeur décisif ce soir face à Reims (3-0), Bradley Barcola a activement contribué au 16e sacre du PSG en Coupe de France. Interrogé sur la possibilité de réaliser une saison historique dans une semaine face à l’Inter Milan à Munich, l’international français a affiché un visage confiant.

«C’est une très belle soirée : on a vite fait le boulot, on a mis du rythme, et ça a payé. C’est possible de faire une saison historique ? Ouais, c’est ça. On savait qu’il fallait faire le boulot pour se préparer pour cette finale, on l’a fait et maintenant on va arriver confiant pour le prochain match. On sait ce qu’on a à faire, ça va être bien», a-t-il souri.