PL : l’organisme des arbitres confirme une erreur majeure sur le but d’Haaland

L’organe d’arbitrage du football anglais, Pro Ref, a reconnu une erreur du VAR lors du derby remporté par Manchester City face à Manchester United (0-1). Si la position d’Erling Haaland sur l’unique but de la rencontre était bien licite, l’instance indique que la réalisation aurait dû être annulée pour un hors-jeu d’Enzo Fernandez. Bien que ce dernier n’ait pas touché le ballon, sa tentative de tête perturbait l’action, ce qui aurait dû inciter l’arbitrage vidéo à réclamer un visionnage en bord de terrain.

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Dans son communiqué publié ce dimanche soir, Pro Ref a officiellement présenté ses excuses au club mancunien pour cette erreur de jugement : «nous avons contacté Manchester United ce soir pour reconnaître ce que nous considérons comme une erreur de jugement. L’incident fera l’objet d’un nouvel examen.» Un mea-culpa qui risque d’alimenter les débats autour de la gestion du VAR de l’autre côté de la Manche, alors que l’expulsion de Phil Foden en début de match a également fait jaser.