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Ligue 1

Yannick Cahuzac viré par le RC Lens !

Remplaçant Dino Toppmöller après un début de saison compliqué, Yannick Cahuzac n’a pas su redresser la barre au RC Lens. Pire il a subi une humiliation 9-1 par Côme en Ligue des Champions, qui lui aura donc été fatale.

Par Aurélien Macedo
2 min.

Après une terrible semaine sportive, la gueule de bois n’est pas terminée du côté du Racing Club de Lens. Battu 1-0 sans montrer grand-chose le vendredi 30 octobre lors du derby contre Lille, le club artésien voulait rebondir mercredi dernier en Ligue des Champions. Avec une victoire et deux défaites dans la compétition, Lens arrivait avec la volonté de relever la tête contre Côme. Cela a donné une terrible soirée. Balayé 9-1, le club nordiste a subi la pire humiliation d’un club français sur la scène européenne. Un sacré coup sur la tête de toute une équipe.

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Ce dimanche, le match contre l’Olympique de Marseille s’annonçait comme celui du rachat juste avant la trêve internationale. Le président Joseph Oughourlian avait même pris la parole au micro de Ligue 1+ avant la rencontre : «j’ai fait passer deux messages. Le premier, c’est "Plus jamais ça." D’ailleurs, on l’a écrit dans le vestiaire. Parce que devant nos fans, ici à Bollaert, ce n’est pas acceptable. Le deuxième, c’est que vous avez la chance dans le foot de pouvoir répondre, de rebondir quelques jours plus tard. Il faut la saisir.» Un léger sursaut a eu lieu, mais ce sont quand même les Phocéens qui se sont imposés 2-1.

Cahuzac viré, Sage évoqué

Alors que la trêve internationale vient de débuter, Lens a décidé de frapper fort en limogeant son coach comme vient de le dévoiler L’Équipe. Ce lundi, les dirigeants lensois s’étaient réunis pour acter cette décision. Yannick Cahuzac qui était le coach adjoint de Dino Toppmöller avant de le remplacer le 21 septembre vient d’être licencié à son tour.

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C’est donc avec un bilan de 3 victoires et 6 défaites en 9 matches que Yannick Cahuzac laisse le Racing Club de Lens à la onzième place du championnat de France. Les prochains jours s’annoncent donc particulièrement chargés pour le Racing Club de Lens qui va devoir trouver un successeur au technicien corse. Trois noms ont déjà été évoqués et parmi eux, on retrouve Pierre Sage… Sur le départ de Crystal Palace, il avait été le technicien lensois artisan de la belle deuxième place de la saison dernière.

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